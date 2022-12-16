كربلاء.. المباشرة بانشاء جسر ثالث على نهر الفرات في قضاء الهندية

2022/12/16 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الهندية، منتظر

الشافعي، الجمعة، عن المباشرة باعمال

انشاء جسر ثالث على نهر الفرات في قضاء

الهندية شرقي كربلاء.

وقال الشافعي في تصريح خص به وكالة نون

الخبرية، انه "تمت مباشرة العمل ف

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