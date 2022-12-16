طويريج.. استمرار الاعمال بانشاء

2022/12/16 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الهندية، منتظر

الشافعي، الجمعة، عن استمرار

الاعمال بانشاء "اكبر سوق عصري في

العراق".

وقال الشافعي، في تصريح خص به وكالة نون

الخبرية، ان "العمل مستمر بإنشاء اجمل

واكبر سوق عصري في ا

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