2022/12/16 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب مصطفى سند يقدم ملف يتعلق بوجبات السجناء والموقوفين للنزاهة المركز الخبري الوطني.

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