2022/12/16 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طلب وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني ، اليوم الجمعة ، من الموظفين الشباب في وزارته ، دعوته إلى زفافهم ، فيما علّق ساخراً: “الزوجة الثانية غير مشمولة”.وكتب الوزير تغريدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوجة الثانية غير مشمولة ..



وزير عراقي يطلب من الموظفين دعوته لحفل لزفافهم المركز الخبري الوطني.

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