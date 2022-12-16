المفوضية الأوروبية لإيلون ماسك: يجب أن تدرك أن هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قادمة

2022/12/16 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هددت المفوضية الأوروبية رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، بسبب تعليقه حسابات بعض الصحفيين والإعلاميين على تويتر.ووفقا لبيان نشرته نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، عبر حسابها في موقع التواصل تويتر، فقد عبرت عن قلق المفوضية من تعليق ماسك لحسابات بعض الصحفيين والإعلاميين.وقالت: “الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على […]

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