إيران.. التظاهرات إلى الشهر الرابع

2022/12/16 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الخوف والقمع هما الورقة المفضلة للنظام كونه غير مستعد للتجاوب مع مطالب المتظاهرين إذ ذلك سيعني تغييرا شاملا في آلية الحكم بإيران"

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