هز المنطقة وأضاء ليلها.. كاميرا ترصد لحظة وقوع انفجار هائل في أوكرانيا

2022/12/16 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو درامي التقط يوم الخميس لحظة وقوع انفجار هائل في منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا، التي تحتلها روسيا، وأضاء الانفجار سماء المنطقة، ونشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشير قناة محلية على موقع تيليغرام إلى احتمال إصابة مستودع ذخيرة، بينما لم تعلق روسيا ولا المسؤولون الأوكرانيون على الانفجار.

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