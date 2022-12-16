مستشار السوداني لحقوق الإنسان يعلن نتائج التقرير الطبي حول ملابسات وفاة متهم بكركوك

2022/12/16 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، نتائج التقرير الطبي حول ملابسات وفاة متهم بكركوك، ومستجدات ملف البحث عن رفات المفقودين بحادث حريق الوزيرية في بغداد.

وقال المكتب في بيان إن “تقرير الطب العدلي الأولي في حادثة وفاة المتهم ((عبد القادر صباح علي)) من أهالي كركوك تشير الى عدم وجود كدمات خارجية على الجثة أو إطلاقات نارية”.

وأضاف من جانب آخر إنه”بمتابعة ميدانية لحادثة حريق الوزيرية، تم العثور على اشلاء متعدده يشتبه عائديتها لرفات المفقودين في الحادثة وستجري عمليات مطابقة فحص DNA لتسليمها لذوي المفقودين”.

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