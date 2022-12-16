مستشار السوداني يكشف ملابسات وفاة متهم بكركوك

2022/12/16 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن نتائج التقرير الطبي حول ملابسات وفاة متهم بكركوك، ومستجدات ملف البحث عن رفات المفقودين بحادث حريق الوزيرية في بغداد.

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