النانو والزنجبيل ..بحث جديد في الصيدلة

2022/12/16 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان- الزمان كشف بحث علمي جديد عن دور جسيمات النانو الشحمية بوصفها احد حلول المستقبل الواعدة في تحسين فعالية النباتات الطبية أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ المنشورة في بمجلة العناصر الغذائية التابعة لدار النشر العالمي MDPI و بمعامل تأثر 6.7 من قبل الاستاذ المساعد في كلية الصيدلة جامعة عمان الاهلية الدكتور علي محمود الصميدعي و الصيدلانية فاطمة […]

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