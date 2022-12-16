تويتر يحظر بعض الصحفيين الذين يغطون أخبار إيلون ماسك

2022/12/16 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أوقف تويتر فجأة حسابات عدد من الصحفيين البارزين الذين يغطون أنباء مالك الشركة، إيلون ماسك.

وكان مراسلو نيويورك تايمز وسي إن إن وواشنطن بوست من بين أولئك الذين أوقفت حساباتهم مساء الخميس.

وقالت متحدثة باسم تويتر لموقع "ذا فيرج" الإلكتروني التكنولوجي إن الحظر مرتبط بالمشاركة الحية لبيانات الموقع.

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