ما علاقة امريكا برفع سعر الدولار في العراق؟

2022/12/16 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل التميمي، اليوم الجمعة، عن علاقة الولايات المتحدة الامريكية برفع سعر صرف الدولار في العراق خلال الفترة الحالية.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الخزانة الامريكية بدأت بخوض نقاشات مع البنك المركزي العراقي وحتى نقاشات مباشرة مع البنوك العراقية الاهلية، واوصلت الخزانة نوع من التهديد لهذه المصارف بفرض العقوبات، وهذا ما دفع المصارف الى اتخاذ آليات جديدة في التعامل مع الدولار من اجل حماية انفسهم، وضمن هذه الإجراءات تقليل شراء الدولار، فأي معاملة مشكوك فيها لا تمررها هذه المصارف، خشية من العقوبات الامريكية".وأضاف ان "هذا الاجراء اسهم بشكل كبير في انخفاض مبيعات البنك المركزي، وهذا الانخفاض وصل لأكثر من (60%)، خصوصاً مع إيقاف بيع العملة من قبل البنك المركزي لأكثر من أربعة مصارف، كان لها الثقل الكبير في شراء العملة من المركزي، وهذا أدى الى فجوة بالطلب، ولهذا كان هناك ارتفاع بسعر الصرف في السوق المحلي، ولهذا البنك المركزي اصدر تعليمات جديدة من خلال زيادة المبيعات للصيرفات خطوة للسيطرة على السوق من جديد وهذا القرار سيدفع الى رجوع الدولار الى وضعه الطبيعي خلال الأيام المقبلة".

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