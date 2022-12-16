وزير الكهرباء: مقترحات من كبار شركات الطاقة لتنفيذ مشاريع مهمة في العراق

2022/12/16 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الجمعة، عن وضع خطة بسقوف زمنية لتنفيذ مشاريع مهمة تسهم بتحسين وضع الطاقة، مشيراً إلى تلقي عروض ودراسات ومقترحات من كبار شركات الطاقة لتنفيذها.

وقال فاضل، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة الكهرباء وضعت خطة ضمن سقوف زمنية لتنفيذ مشاريع مهمة تسهم في تحسين وضع الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وأضاف: "أخذنا على عاتقنا استقبال العروض والدراسات والمقترحات المقدمة من كبار شركات الطاقة المختصة لتحقيق هذا الهدف، والتقينا مع عدد من كبار شركات الطاقة وناقشنا بعض المشاريع المهمة ومنها الدورات المركبة والطاقة الشمسية والعروض التي تقدم لإضافة طاقة جديدة".

وتابع الوزير، أن "لقاء أمس الخميس مع وفد الشركات الإيطالية وجزء منها لها تمثيل وتنفيذ لبعض مشاريع الوزارة لمناقشة ودراسة المقترحات المقدمة من قبلهم لعرضها أمام مجلس الوزراء للاستفادة من تجاربهم في مجال النقل والتوزيع للطاقة الكهرباء وفي مجال الطاقة النظيفة التي نسعى الى أن يكون جزءاً من توليدنا بطاقات شمسية لنتمكن من تقليل استخدام الوقود والاعتماد على طاقات جديدة إضافية لا تعتمد على الغاز أو الوقود التي تسبب التلوث".

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