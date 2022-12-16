فريق الجهد الحكومي: السوداني وجّه بتخصيص 15 مليار دينار دعماً لأعمالنا

2022/12/16 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، الجمعة، صدور توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتخصيص 15 مليار دينار دعماً لأعمال الفريق في المناطق المحرومة فضلاً عن توجيهات أخرى تخص إشراك القطاع الخاص بالحملة.

وقال رئيس الفريق وكيل وزارة الإعمار والإسكان جابر الحساني، حول الاجتماع الأخير للفريق مع السوداني، إن "الاجتماع كان مثمراً جداً وتم فيه استعراض ما تم إنجازه وتأشير مواطن الخلل ووجه فيه رئيس الوزراء بإشراك القطاع الخاص في الأعمال من خلال اتحادي المقاولين ورجال الأعمال لتكون العملية تشاركية في 4 أنواع من الأعمال تتمثل برفع الانقاض ونقل الحصى العادي والخابط والمشاركة في تخطيط الشوارع وكذلك إنشاء المتنزهات".

وبخصوص أبرز التحديات، بين رئيس فريق الجهد الخدمي أنها "تتعلق بالتخصيص المالي إذ إن العمل الحالي يتم بتمويل من الدوائر المشاركة في الأعمال" معلنا "صدور توجيه من رئيس الوزراء بتخصيص 15 مليار دينار لدعم أعمال الفريق على أن تدعم كذلك بتخصيصات إضافية في موازنة 2023".

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