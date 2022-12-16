2022/12/16 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأشعة السينية عن بورتريه غامض تحت لوحة "الطبيعة الصامتة مع الخبز والبيض" التي تعود للرسام الفرنسي بول سيزان، والتي حصل عليها متحف سينسيناتي للفنون قبل 70 عامًا تقريبًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرّ مخفي داخل لوحة لسيزان عمره 160 عامًا.. ما هو؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرّ مخفي داخل لوحة لسيزان عمره 160 عامًا.. ما هو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).