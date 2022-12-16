2022/12/16 | 17:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجهت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تهديدا لمالك شبكة “تويتر” الجديد إيلون ماسك...

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على إيلون ماسك أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على إيلون ماسك) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على إيلون ماسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).