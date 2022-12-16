2022/12/16 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه وزير التنمية المحلية في مصر هشام آمنة،اليوم الجمعة، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة للمواطنين.وقال وزير التنمية المحلية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تتخذ إجراءات لضبط الأسعار في الأسواق المركز الخبري الوطني.

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