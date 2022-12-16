2022/12/16 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تنفيذ 88 عملية ضبط في بغداد والمحافظات خلال تشرين الثاني الماضي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن” ملاكات مكتب تحقيق النجف الأشرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في بغداد والمحافظات..



النزاهة تُنفذ 88 عملية ضبط خلال تشرين الثاني الماضي المركز الخبري الوطني.

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