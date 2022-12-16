الداخلية توجه باتخاذ الإجراءات بحق المتورطين بأعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية

2022/12/16 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات بحق مجموعة مارست التخريب بإنتخابات نادي الناصرية.

وذكرت الداخلية في بيان ان “وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع احد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال إنتخابات نادي الناصرية وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد”.

واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضاً بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب، والذين تجاوز على القانون والنظام العام”.

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