النزاهة تنفذ 88 عملية ضبط في بغداد والمحافظات خلال تشرين الثاني الماضي

2022/12/16 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت هيئة النزاهة، الجمعة، بأنَّ مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات تمكَّنت من تنفيذ (88) عمليَّة ضبطٍ في شهر تشرين الثاني المُنصرم، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (23) مُتَّهماً بالجرم المشهود.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط المُنفَّذة خلال الشهر المنصرم، أكَّدت خلال بيان صحفي “قيام ملاكات مكتب تحقيق النجف بتنفيذ (16) عمليَّة ضبطٍ، يليه مكتبا تحقيق المُثنى وديالى بــ (11) عمليَّـة و(10) عمليَّات على التوالي”.وأضافت إنَّ تلك العمليَّات أسفرت عن ضبط (23) مُتَّهماً خلال (7) عمليَّاتٍ لضبط المُتَّهمين، لافتةً إلى أنَّ العدد الأكبر من المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم كان في مُحافظة كركوك وبلغ (13) مُتَّهماً، أمَّا عمليَّات ضبط الأوليَّات المُنفَّذة خلال الشهر الماضي فقد بلغ مجموعها (109) عمليَّاتٍ.من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة سبق لها أن حثَّت المُواطنين على الإبلاغ عن الفساد والفاسدين، داعيةً إياهم لتقديم شكاواهم وبلاغاتهم عبر منافذها الرسميَّـة، مُؤكِّدةً التزامها بالحفاظ على سريَّة عمليَّة الإبلاغ وهويَّـة المبلغين.

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