2022/12/16 | 17:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: efnTDZ0XlFk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دكتـ،ـاتـ،ـوريـ،ـة جديدة تتأسس في بغداد! تقرير امريكي يوصي سنة العراق: اتبعوا كردستان في الازدهار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دكتـ،ـاتـ،ـوريـ،ـة جديدة تتأسس في بغداد! تقرير امريكي يوصي سنة العراق: اتبعوا كردستان في الازدهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).