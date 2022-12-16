أمانة بغداد: توجه حكومي لإنشاء مجسرات وأنفاق 

2022/12/16 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن حملة كبيرة لفك الاختناقات المرورية في المرحلة المقبلة، فيما أشارت الى التوجه الحكومي لإنشاء مجسرات وأنفاق وتنفيذ مشاريع استراتيجية في العاصمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، إن "لقاء عقد بين أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان ومحافظة بغداد، وتم على إثره تشخيص حقيقي ووضع حلول سريعة للمرحلة المقبلة بشأن تنفيذ مشاريع جسور وأنفاق في بغداد".

وأضاف، أن "وزارة الإعمار وعدت بإكمال المشروع الحلقي الرابع الذي يربط حولي بغداد مدينة الشعب والمعامل ومدينة الصدر والسبع قصور وبوب الشام ومطار المثنى ويدخل الى مطار بغداد والسيدية والبياع ويتصل بالدورة".

وأشار الى أن "المناقشات جارية حول انشاء مجسر من جسر الجادرية يربط ساحة الحسنين"، لافتاً الى أن "المرحلة المقبلة ستتضمن إكمال جسر الطابقين الرابط بين منطقة الدورة في الكرخ ومنطقة الكرادة ساحة الحسنين في الرصافة".

وأوضح: "هناك ذراع آخر في جسر الطابقين لم يكتمل منذ زمن النظام السابق، تعهدت وزارة الإسكان وأمانة بغداد بإكمال هذا المجسر"، مبيناً أن "إنجازه سيحل مشكلة ويخفف من الزحامات في تلك الشوارع".

وأردف: "هناك 3 مجسرات أخرى ستربط البياع والخط السريع والسيدية والخط السريع وبين علوة الرشيد والخط السريع، فضلاً عن حلول لزحامات طريق محمد القاسم"، مؤكداً أن "الاجتماع تضمن تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ المشاريع في العام المقبل".

وتابع أن "حملة كبيرة ستشهدها بغداد نهاية العام المقبل لفك الاختناقات المرورية بالإضافة الى مشاريع استراتيجية في مجال الطرق والجسور".

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