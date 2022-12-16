وزير الداخلية يوجه باتخاذ الإجراءات بحق مجموعة قامت بأعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية

2022/12/16 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات بحق مجموعة قامت باعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الشمري "وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع احد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال إنتخابات نادي الناصرية وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد".

وأردف: "كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضاً بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب، والذين تجاوز على القانون والنظام العام".

ويوم أمس، وثق شريط مصور، اقتحام مجموعة من الأشخاص، انتخابات النادي والاعتراض على المرشحين، فيما قاموا بتكسر صندوق الاقتراع والطاولات.

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