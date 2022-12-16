مسؤول إيراني يذكر 6 حلفاء لن يتم التخلي عنهم.. ليس من بينهم العراق!

2022/12/16 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تحدث السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني عن كواليس الاتفاق النووي، وماتطلبه الولايات المتحدة من إيران مقابل رفع العقوبات، فبينما وصف السفير الايراني أن واشنطن تريد "كل شيء" من بينها التخلي عن الحلفاء، لم يذكر العراق من ضمن الحلفاء الذين تريد واشنطن ان تتخلى عنهم طهران.

وقال السفير أماني خلال لقائه مجموعة من الصحافيين اللبنانيين في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، إن "الصبر كان سلاح إيران في مفاوضات الملف النووي"، مشيرا الى ان "إيران تعاونت إلى أقصى حدود، لكنها اكتشفت أخيراً أن واشنطن تريد منها كل شيء في مقابل إلغاء العقوبات".

وفي توضيحه لـ"كل شيء"، يقول السفير الايراني أنها "تعني التخلي عن كل الحلفاء في سوريا وفلسطين ولبنان واليمن، وحتى روسيا وفنزويلا"، مبينًا أنه "لم يعد الموضوع فقط موضوعاً نووياً، بمعنى آخر التخلي عن دورها الإقليمي والدولي والتقوقع داخل إيران، وهذا ما لا يمكن أن تقبل الجمهورية الإسلامية به".

ومايثير علامات الاستفهام هو غياب العراق عن قائمة "الحلفاء" الذين تريد واشنطن ان تتخلى عنهم إيران، ومن غير المعلوم ما اذا كانت واشنطن بالفعل لم تطرح العراق كشرط يجب ان تتخلى عنه ايران مقابل رفع العقوبات، أم ان السفير الايراني تناسى أن يذكر العراق ضمن قائمة الحلفاء الذين تريد واشنطن ان يتم التخلي عنهم من قبل طهران.

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