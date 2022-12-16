2022/12/16 | 18:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قد يرتفع سعر الدولار الى 160 الف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FvDmJL32spA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قد يرتفع سعر الدولار الى 160 الف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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