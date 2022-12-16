بعد أعمال الشغب.. الأردن يتوعد بـ

2022/12/16 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت سلطات الأمن الأردنية، الجمعة، باستخدام القوة "والضرب بيد من حديد" بحق مثيري أعمال العنف على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وأدت لمقتل ضابط شرطة.

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