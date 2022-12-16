الفيفا: المغرب يستضيف نهائيات كأس العالم للأندية 2022

2022/12/16 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، منح المغرب حق استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2022، وذلك من يوم 1 فبراير/ شباط 2023 وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

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