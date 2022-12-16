2022/12/16 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، القبض على 75 مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب في المحافظة.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 75 مطلوباً للقضاء في ديالى المركز الخبري الوطني.

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