محافظ واسط يضع حجر الاساس لمشروع “شبكات الصرف الصحي” لحي الاميرات(صور)

2022/12/16 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، عن وضع حجر الاساس لمشروع شبكات مجاري المرحلة الثانية لحي الامير في قضاء بدرة.وقال المياحي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” […]

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