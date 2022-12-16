2022/12/16 | 18:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت شبكة أخبار “سي أن أن” الأميركية أن الاتحاد الدولي لكرة...

ظهرت المقالة فيفا ترفض طلبا للرئيس الأوكراني لبث رسالة سلام قبل نهائي المونديال أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا ترفض طلبا للرئيس الأوكراني لبث رسالة سلام قبل نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا ترفض طلبا للرئيس الأوكراني لبث رسالة سلام قبل نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).