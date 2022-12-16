2022/12/16 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، مع أربعة مسؤولين الواقع الخدمي بمنطقة الكرادة في بغداد.وقال مكتب العامري في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن “العامري استقبل في مكتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يناقش الواقع الخدمي لمنطقة الكرادة مع 3 مسؤولين المركز الخبري الوطني.

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