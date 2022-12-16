كرواتيا تتوعد المغرب: جاهزون للمواجهة غــداً

2022/12/16 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أشاد المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، اليوم الجمعة، بمنتخب المغرب قبل موقعة السبت، ضمن المنافسة على المركز الثالث في كأس العالم2022.وقال خلال مؤتمر صحافي عقب المران الأخير للمواجهةِ المرتقبة […]

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