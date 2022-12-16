نائب: تخصيصات بعض الشرائح ستبقى مجرد

2022/12/16 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن تخصيصات شرائح ستبقى مجرد "حبر على ورق" مالم تُدرج في قانون الموازنة المالية.

وقال كوجر، إن " وذكر كل من ادرجت تخصيصاتهم المالية في الموازنات التشغيلية السابقة ستبقى مستمرة في الموازنات القادمة من دون أن تتأثر وبينها التي اضيفت ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وكذلك المفسوخة عقودهم وغيرهم من موظفي العقود".

وأضاف كوجر في حديث لـ"الفرات نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "أما الذين لم تدرج مستحقاتهم فيجب على الحكومة أن تضمنها في موازنة العام 2023 وبخلافه فإن تخصيصاتهم ستبقى حبر على ورق ولا يوجد اي صرف لهم".

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