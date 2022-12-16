مستشار السوداني يكشف عن تسهيلات كبيرة لجماهير خليجي 25

2022/12/16 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مستشار رئيس الوزراء، أياد بنيان، اليوم الجمعة، جاهزية البصرة لاستضافة بطولة الخليج مبينا ان السوداني وجه بتسهيل كبير لدخول الوفود والجماهير الخليجية.

وقال بنيان لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتسهيلات كبيرة لانجاح البطولة، فنحن بطور العد التنازلي لها"، مؤكدا أن "التوجيه يقضي بأن تكون الفيزا مجانية ولا صحة لما يتم تداوله بأن سعرها 200 دولار".

وأوضح أن "هناك تسهيلات أخرى للوفود والجماهير عن دخولهم عبر منفذ سفوان المحاذي مع الكويت، وعبر مطار البصرة من ناحية سرعة الختم للدخول والخروج".

واعتبر بنيان "البطولة بروفة مهمة لاستعادة العراق عافيته الرياضية، إضافة لانها بوابة ومناسبة مهمة لان تساهم في اعادة الاعمار كما تشهده الان الشوارع والمناطق المحاذية للمدينة الرياضية او ملعب الميناء الاولمبي".

وكشف بنيان أن "ملعب الميناء سيكون جاهزا بأولى المباريات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بين السفانة والكويت الكويتي فيما ستكون بروفة المنتخب الوطني العراقي بذات الملعب في مباراة ودية مع الكويت استعدادا لمباراة الافتتاح مع الاحمر العماني".

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