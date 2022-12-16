الداخلية توجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق متورطين بتخريب انتخابات نادي الناصرية

2022/12/16 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق متورطين بأعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية.

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