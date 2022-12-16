مقتل واصابة خمسة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

2022/12/16 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل طفلين واصابة ثلاثة اخرين اثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

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