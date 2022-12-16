المالية النيابية: مساعٍ لإنصاف الشرائح كافة بينها العقود في الموازنة

2022/12/16 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، عن مساعٍ “لإنصاف الشرائح المجتمعية كافة” في قانون موازنة 2023.

وقال مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “يمكن الإجابة على التساؤلات والتفاصيل الخاصة بتثبيت العقود او التعيينات بعد وصول قانون الموازنة العامة”.

وأضاف “حتى الآن هنالك مساع لإنصاف شرائح المجتمع المختلفة بان يكون هنالك توزيع عادل لخدمة المواطنين والقطاع الخاص والاستثماري”.

وأشار الكرعاوي الى “تأكيدات بان الاجراءات ماضية بشأن التخصيصات وتدقيق البيانات وتهيأة كافة الأمور”.

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