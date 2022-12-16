ملك الأردن يتوعد المسؤولين عن قتل الضابط.. ويحذر من

2022/12/16 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، الجمعة، أنه سيتم "التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة"، مشيرا خلال حضوره مراسم تشييع الضابط المقتول في أحداث الشغب جنوبي المملكة إلى أنه "لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه".

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