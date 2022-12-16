من بينهم مراسل CNN.. إيلون ماسك يحظر حسابات صحفيين في تويتر

2022/12/16 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت عدة حسابات لصحفيين بارزين في موقع تويتر للحظر، يوم الخميس، من بينهم مراسل شبكة CNN، دوني أوسوليفان، ويتهم مالك موقع تويتر الجديد، إيلون ماسك ، زوراً الصحفيين بنشر معلومات عن موقع تواجده وتوفير ما أسماها "إحداثيات الاغتيال"، وقال إن هذا هو السبب في أنه تم حظرهم من المنصة.

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