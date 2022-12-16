2022/12/16 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dmlj0U-fE8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوالف معمل الشب في الموصل وسوق ابن الحمزة في كربلاء | سوالف ناس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوالف معمل الشب في الموصل وسوق ابن الحمزة في كربلاء | سوالف ناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).