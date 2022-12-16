التعليم تقرر ان يصبح الامتحان التنافسي للدراسات العليا في يوم واحد

2022/12/16 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون الامتحان التنافسي للدراسات العليا في يوم واحد بدلاً من ثلاثة أيام.

جاء ذلك في كتاب صادر عن دائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة التعليم، الذي أشار أيضا إلى أن التوقيتات الجديدة ستعلن لاحقا ضمن ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا.

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