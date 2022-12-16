2022/12/16 | 19:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك الدولي: العراق بحاجة إلى ربع تريليون دولار استثمارات بحلول 2040) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3aLU5RhfWlE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك الدولي: العراق بحاجة إلى ربع تريليون دولار استثمارات بحلول 2040) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البنك الدولي: العراق بحاجة إلى ربع تريليون دولار استثمارات بحلول 2040) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).