2022/12/16 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات المحلية في ماليزيا، اليوم الجمعة، عن مقتل 19 شخصاً بينهم أربعة أطفال، في انهيار أرضي ببلدة باتانغ كالي ، فيما أشارت إلى أن فرق الإنقاذ يواصلون بحثهم عن 14 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 19 قتيلاً و14 مفقوداً بانهيار أرضي في ماليزيا المركز الخبري الوطني.

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