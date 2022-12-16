احتجاجات تجتاح بلجيكا رفضاً لغلاء المعيشة

2022/12/16 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة البلجيكية، بروكسل، اليوم الجمعة، احتجاجات في شوارع المدينة، على ارتفاع كلفة المعيشة، مما عرقل أنظمة النقل العام.وقالت شرطة بروكسل في بيان نقلته “رويترز” واطلع عليه عليه / المركز […]

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