2022/12/16 | 20:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن ملابسات اقتحام...

ظهرت المقالة منتسب أمني يقتحم قاعة انتخابات نادي الناصرية ويتسبب بتأجيلها أولاً على المسلة.

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