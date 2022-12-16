2022/12/16 | 20:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شكك خبراء اقتصاد عراقيون بتبريرات المركزي العراقي، حول أسباب الارتفاع في أسعار...

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار الصرف بالعراق لضوابط فرضها الفيدرالي الامريكي أربكت وصول الحوالات أولاً على المسلة.

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