الصحة توضح نتائج زيارة فريقها التفتيشي لدوائرها في ميسان

2022/12/16 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن نتائج زيارة فريقها التفتيشي لدوائرها في ميسان.

وقالت الوزارة في بيان إنه “ردا على ما تم تداوله حول وجود جهاز للتحليلات المختبرية في إحدى المستشفيات في ميسان ولم يتم تشغيله، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبإشراف ومتابعة من قبل وزير الصحة تم إرسال فريق تفتيشي برئاسة مدير عام التفتيش عباس صباح الحميري إلى دائرة صحة ميسان حول الأجهزة المختبرية بصورة عامة”.وأضافت، أن ” الفريق التفتيشي اطلع على عقد تجهيز الأجهزة المختبرية ومواد تشغيلها وتبين الآتي، أن “حصة دائرة صحة ميسان 13 جهازا وتم الإدخال المخزني في 31 آب الماضي، وتم توزيعها على المؤسسات من 6 أيلول إلى 11 تشرين الأول للعام الحالي”.وتابعت، أن “الفريق التفتيشي ذكر انه تم استلام أجهزة محافظة ميسان وتوزيعها على المؤسسات الصحية وكما يلي:- مستشفى الصدر 3 أجهزة واستلمت المواد التشغيلية بتاريخ 13 كانون الأول الحالي ودخلت الخدمة، مستشفى الأطفال جهازين وتم إدخال المواد التشغيلية في 6 كانون الأول وأدخلت الأجهزة للخدمة في 10 من الشهر ذاته ومستشفيات الزهراوي، مركز الغدد الصماء، مركز أمراض القلب، مستشفى الكحلاء، مستشفى المجر، مستشفى القلعة ومستشفى على الغربي”.وأضاف الفريق بحسب البيان، أنه “تم تجهيز المستشفيات والمراكز المذكورة بالمواد التشغيلية من تاريخ 8 كانون الأول إلى يوم زيارة الفريق التفتيشي، علماً أن عددا من الاجهزة الأخرى سوف تدخل الخدمة خلال الأسبوع المقبل”، مؤكدا، أن “المواد التشغيلية وصلت إلى قسم الصيدلة في دائرة صحة ميسان بتاريخ 28 تشرين الثاني من العام الحالي”.وأضاف البيان، أن “الوزارة تؤكد على عدم تناقل الإشاعات والمعلومات غير الموثقة، مما يسبب إرباكا لدى الرأي العام يؤثر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.

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