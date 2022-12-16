الزراعة تحدد أسباب ارتفاع أسعار البيض وتلقي باللائمة على الحكومة السابقة

2022/12/16 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت وزارة الزراعة، الجمعة، بإصدار قرار حكومي بوقف استيراد بيض المائدة بسبب تأثير ذلك سلباً على المنتج المحلي، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة إعادة العمل بالروزنامة الزراعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن "قرارات الحكومة السابقة لا تزال سارية بفتح باب الاستيراد لبيض المائدة ولحم الدواجن"، لافتا إلى أن "هذه القرارات أثرت بشكل سلبي على أصحاب الحقول حيث أغلقها الكثير منهم مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية، وانخفاض الإنتاج المحلي".

واضاف، أن "استمرار العمل بهذه القرارات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي من البيض وارتفاع أسعاره بشكل أكبر في الأسواق لعدم وجود المنتج المحلي الذي يجب أن يكون صاحب الريادة".

ودعا النايف الحكومة إلى "إعادة العمل بالروزنامة الزراعية لمنح الوزارة القدرة على التحكم بعملية الاستيراد والتصدير وحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى دعم قطاع الدواجن بالأعلاف واللقاحات البيطرية"، مؤكدا، أن "هذه الإجراءات إذا تحققت فسيعود المنتج المحلي إلى الواجهة ويتحقق الاستقرار في الأسعار بالأسواق المحلية".

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