2022/12/16 | 20:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية الأردني: الحكومة تسمح بالاحتجاجات السلمية لكنها لن تتسامح مع أعمال الشغب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/16 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية الأردني: الحكومة تسمح بالاحتجاجات السلمية لكنها لن تتسامح مع أعمال الشغب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية الأردني: الحكومة تسمح بالاحتجاجات السلمية لكنها لن تتسامح مع أعمال الشغب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).