ائتلاف المالكي: واشنطن كافأت الكاظمي لمساعدتهم باغتيال

2022/12/16 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل الزريجاوي‏، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متورط بعملية اغتيال قادة النصر (أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني).

وأوضح الزريجاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جهاز المخابرات العراقي، متهم ومتورط بعملية اغتيال المهندس وسليماني من خلال إعطاء المعلومات للجانب الأمريكي وهناك أدلة تؤكد ذلك، والكاظمي كان على رأس هذا الجهاز فهو متورط ومتهم بهذا الملف".

وبين ان "الولايات المتحدة الامريكية قدمت مكافأة للكاظمي على تقديم المساعدة بعملية اغتيال المهندس وسليماني من خلال جعله رئيساً للوزراء خلال مرحلة معينة في العراق، ولهذا ستكون هناك محاسبة للكاظمي وكل متورط بهذا الملف خلال المرحلة المقبلة، ولن تتم المجاملة بهذا الملف".

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